Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания

Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов.

Направляться иностранные граждане должны в миграционные подразделения МВД, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Россия открывает границы для ряда категорий граждан России и иностранных государств. Об этом на совещании с координационным советом по борьбе с коронавирусом в понедельник, 8 июня, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"Жизненные ситуации бывают разные. Для многих необходимо выехать за границу или въехать в нашу страну. Мы вносим изменения в режим ограничений. Подписано распоряжение о снятии ограничений для тех, кто едет за границу на работу и учебу, а также позаботиться о близких, получить лечение. Смогут въехать для лечения и ухода за близкими и родственниками иностранцы", - сказал глава кабинета министров.