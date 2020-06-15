20 Сентября 2020
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строители (2019) | Фото: Накануне.RU

Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания

Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов.

Направляться иностранные граждане должны в миграционные подразделения МВД, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Россия открывает границы для ряда категорий граждан России и иностранных государств. Об этом на совещании с координационным советом по борьбе с коронавирусом в понедельник, 8 июня, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"Жизненные ситуации бывают разные. Для многих необходимо выехать за границу или въехать в нашу страну. Мы вносим изменения в режим ограничений. Подписано распоряжение о снятии ограничений для тех, кто едет за границу на работу и учебу, а также позаботиться о близких, получить лечение. Смогут въехать для лечения и ухода за близкими и родственниками иностранцы", - сказал глава кабинета министров.

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Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания

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Теги: иностранцы, Россия



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