Счетная палата обнаружила нарушений в Минсельхозе на 900 млн рублей

Счетная палата выявила в работе министерства сельского хозяйства России и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб.

650,1 млн руб. приходится именно на Минсельхоз. Так, на 216,4 млн руб. аудиторы выявили системные нарушения при предоставлении межбюджетных трансфертов. Регионы не выполняли взятые на себя по соглашениям с министерством обязательства. В частности, 67 регионов представили в Минсельхоз недостоверные сведения об использовании субсидий на повышение продуктивности молочного скотоводства, десять — в области мелиорации.

Росрыболовство в прошлом году допустило нарушений на 250,5 млн руб., многие из которых - в сфере закупок. В частности, проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов, при реставрации двух административных зданий агентства, являющихся объектами культурного наследия. Как Ущерб федеральному бюджету составил 2,9 млн руб.

Счетная палата намеревается по этим фактам обратиться в Генпрокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, проверка исполнения бюджета в 2019 году в Министерстве природных ресурсов и экологии, а также подконтрольных ему Рослесхозе, Росводресурсах и Ростехнадзоре выявила нарушения и недостатки. Были зафиксированы существенные искажения финансовой отчетности на общую сумму 118 млн руб. Было установлено, что Минприроды недостаточно эффективно реализует государственные и федеральные целевые программы (ФЦП). Уровень кассового исполнения и степени достижения установленных показателей сократился. Так, по ФЦП "Охрана озера Байкал" степень достижения показателей составила в 2019 году всего 44%. Низкое кассовое исполнение характерно и для нацпроектов Минприроды. По нацпроекту "Экология" исполнение по расходам составило лишь 66% - самое низкое кассовое исполнение среди всех нацпроектов. А исполнение расходов Минприроды по мероприятиям нацпроекта составило менее 40%. При этом, согласно отчету, достигнуты плановые значения практически по всем показателям, что вызывает вопросы.