Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к Конституции

Российский президент Владимир Путин не согласен с КПРФ - партия раскритиковала предлагаемые поправки к Конституции.

Речь идет о формировании власти. "Что касается этой критики, критики слева, со стороны компартии, она звучит для меня несколько странно", - заявил глава государства. По его словам, "в ходе голосования в Госдуме в основном фракция КПРФ воздержалась, не призывала голосовать против".

"Что касается олигархического правления и усиления диктатуры. Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий", - отметил Путин, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в течение июня российский президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и общероссийское голосование. Будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках. В дальнейшем планируется и прямое обращение президента к россиянам.

Тем временем, инициаторы проекта "НЕТ!", посвященного голосованию против поправок к Конституции, пожаловались в Центризбирком России на сайт 2020og.ru. Как считают оппозиционеры, вместо пояснения сути поправок, ресурс агитирует за их принятие, и соответствующие фрагменты текста с сайта нужно удалить. Отмечается, что часть материалов была удалена после подачи жалобы.