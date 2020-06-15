Доходы актера Ефремова подсчитали журналисты

Журналисты попытались подсчитать доходы актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы. Как выяснилось, гонорар артиста за выступление с его моноспектаклями колеблется между 1 млн и 1,5 млн руб. Артиста часто приглашали на различные закрытые мероприятия.

Кроме того, Ефремов часто выходил на сцену театра "Современник" в качестве приглашенного артиста, за что получал за отработанные постановки, поэтому сумма всегда отличалась. С учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 млн руб. в год.

В антрепризных постановках за выход на сцену актер зарабатывал от 300 до 500 тыс. руб. С началом гастролей ставка возрастала.

Актер участвует не более чем в трех кинопроектах в год. Средняя цена — 138 тыс. руб. за съемочный день.

В среднем каждый месяц артист зарабатывает 3 млн руб., пишет "Комсомольская правда".

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Находящийся под домашним арестом Ефремов записал видеообращение. В нём служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально. "Не знаю, как и какими словами попросить прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Всё равно прошу, хотя знаю, что не простят. Помогу ими всеми средствами, если примут и поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Многие думают, что меня, как артиста, будут "отмазывать". Нет, я не буду использовать свои связи или знакомства. Да и как тут "отмажешься", когда все всё видели? Слава Богу, моя мама не увидела всего этого", - говорит Ефремов в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Гражданин поэт".

Семья Захарова не приняла извинений служителя муз, рассказал адвокат родных погибшего.