20 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО Московская область
пруд пятно Екатеринбург (2017) | Фото: vk.com/imperius

В подмосковной реке появилось маслянистое пятно

Серебристо-коричневое пятно длиной 8 км появилось на реке Поля в Подмосковье.

Его заметили местные жители. Наличие пятна на воде подтвердили в региональном Минэкологии. Там говорят, что оно могло появиться после аварийного выброса сточных вод. В настоящее время у реки работают экологи и спасатели.

Ведется забор проб воды и мероприятия, направленные на выявление причин происшествия.

С 15 июня к работам подключится Роспотребнадзор, сообщает телеканал "360".

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. На совещании у президента Владимира Путина выяснилось, что краевые власти и МЧС были проинформированы об аварии и разливе только через два дня после ЧП.

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В подмосковной реке появилось маслянистое пятно

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Теги: пятно, экология



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