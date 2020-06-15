Российским гостиницам рекомендовано не селить в один номер неженатые пары

Снять номер в российской гостинице для людей, не состоящих в браке, станет сложно.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отечественным отельерам желательно селить в одном номере только людей, связанных семейными отношениями. Если в одном номере окажутся чужие друг другу люди, то от отеля потребуют объяснений.

При этом запрашивать доказательств родства у постояльцев не станут. Вопросы расселения они решат самостоятельно, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19. Об этом сообщает ежедневная электронная газета РСТ. Кроме того, с 1 июля предлагается возобновить турпоездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса, постоянно расширяя их список по мере спада эпидемии. При этом отмечается, что разрешение въездного и выездного туризма в формате, существовавшем до начала эпидемии, возможно только с 1 января 2021 года.