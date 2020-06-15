Машина скорой помощи насмерть сбила женщину в Москве

Женщина погибла после наезда автомобиля скорой помощи в Москве.

Инцидент произошел на Носовихинском шоссе. После наезда на человека, машина медиков столкнулась с иномаркой.

Пострадавшая умерла в результате полученных травм в больнице, сообщает ТАСС.

Напомним, в прошлом году в Катав-Ивановске автомобиль медицинской помощи сбил 7-летнего велосипедиста. Водитель УАЗ-339623 совершил наезд на велосипедиста, 7-летнего мальчика, который, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомобилю УАЗ. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.