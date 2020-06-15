20 Сентября 2020
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Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

Вопрос на десятки миллионов: в Екатеринбурге структура Вексельберга судится с проблемной УК

Накануне Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление ПАО "Т Плюс" (контролируется Виктором Вексельбергом) о принятии обеспечительных мер в отношении ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" бизнесменов Виктора и Евгения Старокожева (отца и сына) в рамках дела о банкротстве. Долг управляющей компании по оплате тепловой энергии на сегодняшний день составил 60 млн руб.

Таким образом юристы "Т Плюс" добились запрета на перевод жилого фонда ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" на обслуживание в УК "Лазурит", которая фактически аффилированна с должником. В связи с этим суд запретил департаменту государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области вносить изменения в реестр лицензий в отношении многоквартирных домов, закрепленных за ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург".

"Недобросовестные управляющие компании избавляются от накопленных долгов за энергоресурсы путем расторжения договоров на обслуживание домов и перевода жилфонда в другие компании, зачастую учредителем которых является одно лицо. В конечном итоге заложниками ситуации являются жители домов, которые могут столкнуться со злоупотреблениями управляющей компании, направленными на прекращение обслуживания жилищного фонда в связи с возбуждением дела о его банкротстве", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс".

"В обоснование ходатайства ПАО "Т Плюс" ссылается на то, что участником должника является Старокожев Евгений Викторович. Руководителем должника является Старокожев Е.В. - говорится в судебном постановлении. - Заявителем установлено, что этим же лицом учреждено ООО УК "Лазурит". Оба лица созданы для управления эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. По мнению заявителя, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о намерении должника вывести ликвидные активы (жилищный фонд) из обладания должника в целях уклонения от расчетов с кредиторами".

Отметим, по данным системы "Контур.Фокус", отец Евгения Старокожева Виктор, помимо банкротящегося ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург", является участником и руководителем жилищно-строительного кооператива "Этажи", директором ООО УК "Народная", а также являлся руководителем ООО УК "Юмашев" (сейчас компания принадлежит его сыну Старокожеву Евгению Викторовичу). А младший Старокожев владеет долями также в ООО УК "Екадом", ООО УЖК "Евразийская" и ООО УК "Лазурит". По статистике информационного сервиса "МинЖКХ", суммарно под управлением семьи Старокожевых находится порядка 240 многоквартирных домов Екатеринбурга.

Предположительно, речь идет о схеме, когда управляющие компании, накопившие задолженность более чем 100 млн руб. и ушедшие в процедуру банкротства, якобы попытались вывести весь ликвидный жилой фонд на аффилированную структуру, что привело бы к невозможности взыскать с них средства. Как следует из картотеки арбитражных дел, по версии "Т Плюс", якобы Евгений Старокожев также попытался перекинуть на УК"Лазурит" дома, которые находятся под управлением его же ООО УК "Екадом". Последняя задолжала ПАО "Т Плюс" более 50 млн руб.

Уточним, что прибыль управляющей компании формируется исключительно за счет ставки на содержание жилья, которая собирается с квадратного метра. По всем остальным жилищно-коммунальным услугам УК выступает только оператором, собирая деньги с жильцов и передавая их поставщикам тепла, электроэнергии, газа и воды. По данным Минстроя РФ, средний уровень собираемости в России в 2019 году составил порядка 96%, в Свердловской области этот показатель чуть выше. Соответственно, если управляющая компания собрала деньги с населения и не передала их ресурсоснабжающей организации, вероятно, они были израсходованы нецелевым образом.

В "УЖК ЖКО-Екатеринбург" рассказали Накануне.RU, что управляющая компания не согласна как с предъявленной задолженностью, так и с наложением обеспечительных мер.

"Данная задолженность образовалась не по вине управляющей компании, а по вине неплатежеспособных собственников. Дебиторка жителей сейчас превышает в три раза сумму задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. Управляющая компания неоднократно предлагала ПАО "Т Плюс" принять эту дебиторку на себя, поскольку долги в любом случае накопились за ресурс и управляющая компания к ним отношения не имеет. Также мы несогласны с наложением обеспечительных мер, поскольку они запрещают собственникам реализовать права, закрепленные в жилищном кодексе. Фактически сейчас жители лишены права выбора УК. Мы будем обжаловать все принятые решения в вышестоящей инстанции", - заявила представитель компании.

Добавим, что Виктор Старокожев уже становился фигурантом уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), связанного именно с расчетами. В полиции считали, что компания собирала средства с жителей и не рассчитывалась с ресурсоснабжающими организациями. На рынке ЖКХ некоторые связывают Виктора Старокожева с коммунальной империей Сергея Терентьева. Другие же наши источники опровергают наличие такой связи.

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Вопрос на десятки миллионов: в Екатеринбурге структура Вексельберга судится с проблемной УК

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Теги: Виктор Вексельберг, управляющая компания, Т Плюс, УЖК ЖКО-Екатеринбург, Старокожев Евгений



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