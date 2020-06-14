Курганские медики продолжают говорить о необходимости наличия "антикоронавирусной" справки при въезде в Зауралье

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Курганские медики продолжают говорить о необходимости наличия "антикоронавирусной" справки при въезде в Зауралье

Курганские медики продолжают объяснять важность наличия справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции тем, кто въезжает на территорию региона.

Главный эндокринолог Курганской области Николай Плотников полагает, что ситуация в регионе стабильная только благодаря предпринимаемым мерам.

"На данный момент ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Курганской области управляемая и контролируемая. Очень хотелось бы, чтобы она такой и оставалась. Действия, направленные на борьбу с распространением инфекции, обоснованы, так как вирус этот очень тяжелый. Несомненно, есть дискомфорт, но любой дискомфорт несопоставим с ценностью человеческой жизни", - отметил Николай Плотников.

Напомним, с 15 июня смягчаются условия въезда в Курганскую область. Для тех, у кого нет прописки в регионе, въезд возможен при наличии справки с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Справка должна быть получена не позднее 2 дней до выезда в Курганскую область.

Также тем, у кого прописка в регионе есть, необходимо будет предоставить справку, если они возвращаются из ХМАО, ЯНАО, Мурманской области, Москвы, Московской области, Якутии или Петербурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Курганские медики продолжают говорить о необходимости наличия "антикоронавирусной" справки при въезде в Зауралье

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Николай Плотников, коронавирус, медики, въезд, Курган



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети