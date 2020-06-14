Курганские медики продолжают говорить о необходимости наличия "антикоронавирусной" справки при въезде в Зауралье

Курганские медики продолжают объяснять важность наличия справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции тем, кто въезжает на территорию региона.

Главный эндокринолог Курганской области Николай Плотников полагает, что ситуация в регионе стабильная только благодаря предпринимаемым мерам.

"На данный момент ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Курганской области управляемая и контролируемая. Очень хотелось бы, чтобы она такой и оставалась. Действия, направленные на борьбу с распространением инфекции, обоснованы, так как вирус этот очень тяжелый. Несомненно, есть дискомфорт, но любой дискомфорт несопоставим с ценностью человеческой жизни", - отметил Николай Плотников.

Напомним, с 15 июня смягчаются условия въезда в Курганскую область. Для тех, у кого нет прописки в регионе, въезд возможен при наличии справки с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Справка должна быть получена не позднее 2 дней до выезда в Курганскую область.

Также тем, у кого прописка в регионе есть, необходимо будет предоставить справку, если они возвращаются из ХМАО, ЯНАО, Мурманской области, Москвы, Московской области, Якутии или Петербурга.