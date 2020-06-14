Испания открывает границы для стран Шенгена и отменяет карантин для приезжих

Испания открывает границы для стран Шенгена и отменяет карантин для приезжих с 21 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

При этом исключением станет Португалия, для нее границы откроются 1 июля. Границы для третьих стран Испания готова открыть также 1 июля, но они должны соответствовать требованиям: эпидемиологическая ситуация такая же, как в Евросоюзе (или лучше), возможен въезд граждан ЕС, выполняются определенные санитарные условия.

Как сообщают "Вести", список стран будет согласовываться членами Евросоюза совместно. Кроме того, премьер рассказал, что на следующей неделе кабмин представит план восстановления туристического сектора как приоритетного.

Напомним, ранее стало известно, что Греция будет привлекать туристов снижением цен для стимулирования внутреннего и внешнего туризма.