"Динамо" забило четыре мяча "Спартаку" в контрольном матче

Футболисты "Динамо" разгромили "Спартак" в контрольном матче.

Встреча прошла сегодня в закрытом режиме и завершилась со счетом 4:1. За динамовцев два гола забил Клинтон Нжи, по одному мячу на свой счет записали Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко. У "красно-белых" сумел отличиться Джордан Ларссон.

Напомним, сезон в Российской Премьер-лиге возобновится в июне, командам будет разрешено делать по пять замен в одном матче. Он был приостановлен этой весной из-за распространения коронавируса.

Недавно стало известно, что все матчи чемпионата России по футболу после возобновления турнира, с большой долей вероятности, будут показаны бесплатно.