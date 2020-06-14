20 Сентября 2020
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столкновение самолетов (2020) | Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

Столкновением самолетов в аэропорту Пулково заинтересовались прокуратура и СКР

Петербургская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия с пассажирскими самолетами Airbus 320 авиакомпании S7 Airlines и Airbus 320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Пулково.

Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западной транспортной прокуратуре, все случилось сегодня днем: по предварительным данным, при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. Высадка всех пассажиров была произведена в штатном режиме. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

столкновение самолетов(2020)|Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Сейчас надзорное ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов.

Обстоятельства также выясняет Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, проведен осмотр места происшествия. В ходе проверки следствием будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие данному инциденту.

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Столкновением самолетов в аэропорту Пулково заинтересовались прокуратура и СКР

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Теги: самолеты, столкновение, аэропорт, прокуратура, СКР



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