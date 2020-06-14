Путин считает, что Россия уверенно выходит из ситуации с коронавирусом

Владимир Путин считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай Бог, чтобы так и дальше было", - отметил президент.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 8 тысяч 835 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Москве и Московской области.