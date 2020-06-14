В аэропорту Петербурга столкнулись два самолета

На полосе в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково столкнулись самолеты.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, при маневрировании на полосе произошло касательное столкновение двух самолетов: "Санкт-Петербург – Иркутск", на борту которого было 44 пассажира и шесть членов экипажа, и "Санкт-Петербург – Калининград" с 86 пассажирами и шестью членами экипажа.

По данным источника, пострадавших в результате инцидента нет. Сам аэропорт работает в штатном режиме.

Известно, что пассажиров отправят резервными бортами.