Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуковым оружием
Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуком, когда другие страны создадут гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил Владимир Путин.
"Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал Путин в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто, поскольку "скорости такие, что взять их невозможно".
"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения", - заключил Путин.
Напомним, недавно Москва впервые озвучила дополнительные условия применения ядерного оружия.