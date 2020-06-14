Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуковым оружием

Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуком, когда другие страны создадут гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил Владимир Путин.

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"Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал Путин в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто, поскольку "скорости такие, что взять их невозможно".

"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения", - заключил Путин.

Напомним, недавно Москва впервые озвучила дополнительные условия применения ядерного оружия.