В Екатеринбурге пьяный отец публично избил своего 7-месячного сына

В Екатеринбурге Следственный комитет устанавливает обстоятельства применения насилия к младенцу.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 13 июня во дворе одного из домов по улице 8 Марта: пьяный екатеринбуржец ударил рукой по лицу своего 7-месячного сына, находившегося в коляске. В результате коляска перевернулась и ребенок выпал из нее.

Как удалось выяснить следователям, поводом стало то, что мужчине не понравилось, что ребенок громко плакал. Теперь в СКР намерены дать этой ситуации свою правовую оценку.

Опрашиваются сам горе-отец, а также его супруга и очевидцы случившегося. Для установления наличия у ребенка телесных повреждений и определения степени тяжести вреда его здоровью проводится экспертиза.