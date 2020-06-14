В новый административный кодекс власти хотят внести наказание родителей за "ненадлежащее" воспитание детей

В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесена норма о наказании родителей за "ненадлежащее" воспитание детей.

В статье 9.1 проекта нового КоАП говорится о наказании родителей не только за неисполнение, но и за "ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", что может толковаться предельно широко и предоставляет полный произвол для вмешательства в семью. Государство фактически выступает заказчиком воспитания детей, а родители - подрядчиком, нанятым для исполнения этих функций и подлежащих наказанию при плохом исполнении.

Такая формулировка устанавливает для граждан неопределенные требования и, согласно ст. 1 ч. 2 Федерального закона от 17.07.2009 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", является коррупциогенным фактором, создавая условия для коррупции.

Отметим, что по этой статье предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

В статье 9.2 говорится также о наказании родителей за лишение права на общение детей с близкими родственниками, "если такое общение не противоречит интересам детей", что также предоставляет полный произвол для толкования. Так, родителей могут наказать на сумму от 2 до 3 тыс. рублей за то, что они не позволяют детям общаться с кем, по их мнению, общаться не нужно.

При этом проект нового КоАП не предусматривает никакой ответственности за нарушение прав родителей со стороны чиновников и должностных лиц, создавая условия для преследования родителей, но оставляя их права незащищенными.

Как сообщало Накануне.RU, в российском сегменте международной просемейной организации CitizenGO поправки в Конституцию сочли в целом положительными, но двойственными, поскольку они могут толковаться в антисемейном смысле. Это касается, в частности, того, что дети объявлены приоритетом госполитики отдельно от родителей, указан "приоритет семейного воспитания" без упоминания о родной семье и ряда других положений.