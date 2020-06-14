"Да пошел ты подальше": Путин отреагировал на массовые протесты в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США.

Напомним, акции протеста и погромы охватили города Штатов после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого обращения полиции. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. После этого в несколько городов были введены силы Нацгвардии.

Как заявил президент РФ в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", его удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжения Дональда Трампа после данного ЧП.

"Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то". А на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", - коротко прокомментировал Путин.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на фоне протестов предложит несколько инициатив по реформированию полиции.