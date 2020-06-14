19 Сентября 2020
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река моторная лодка браконьер (2011) | Фото: Накануне.ru

На Камчатке ищут четырех мужчин, перевернувшихся на катере

На Камчатке спасатели ищут мужчин, которые перевернулись на катере в Авачинской бухте.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Камчатскому краю, все случилось в ночь с 13 на 14 июня: катер с четырьмя людьми на борту осуществлял доставку груза к другому судну. Во время плавания по невыясненным пока обстоятельствам он перевернулся. Все мужчины пропали, а сам катер был обнаружен примерно в 40 километрах от берега.

С наступлением светлого времени суток сотрудники специализированной пожарно-спасательной части приступили к поискам. В них задействован буксир "Капитан Мишин" от морской спасательной службы.

Также на месте работает следственная группа от полиции.

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На Камчатке ищут четырех мужчин, перевернувшихся на катере

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Теги: Камчатка, катер, поиски



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