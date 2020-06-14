Собянин: ограничения по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий могут снять в июле

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий могут быть сняты уже в июле.

По его словам, речь также идет об открытии кинотеатров и театров. Он отметил, что надо смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться.

"Все последующие разрешения будут связаны с тем, какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки. Если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, ранее Сергей Собянин допустил вероятность того, что вакцинация от COVID-19 может начаться только к зиме.

Также мэр говорил, что Москве понадобится около двух месяцев для полного выхода из ограничений.