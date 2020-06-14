Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд.
В матче 28-го тура Примеры против "Мальорки" ("Барса" победила 4:0) Месси отличился забитым мячом и двумя результативными передачами. Как подсчитало издание Opta, таким образом аргентинский форвард стал единственным игроком чемпионата Испании, которому удалось забить не менее 20 голов в 12 сезонах подряд.
20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:— OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020
✅23 - 08/09
✅34 - 09/10
✅31 - 10/11
✅50 - 11/12
✅46 - 12/13
✅28 - 13/14
✅43 - 14/15
✅26 - 15/16
✅37 - 16/17
✅34 - 17/18
✅36 - 18/19
✅20 - 19/20
Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9
В настоящее время "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Клуб на пять очков опережает мадридский "Реал", который занимает второе место.
Напомним, в марте Лионель Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице для борьбы с коронавирусом.