Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд.

В матче 28-го тура Примеры против "Мальорки" ("Барса" победила 4:0) Месси отличился забитым мячом и двумя результативными передачами. Как подсчитало издание Opta, таким образом аргентинский форвард стал единственным игроком чемпионата Испании, которому удалось забить не менее 20 голов в 12 сезонах подряд.

20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:



✅23 - 08/09

✅34 - 09/10

✅31 - 10/11

✅50 - 11/12

✅46 - 12/13

✅28 - 13/14

✅43 - 14/15

✅26 - 15/16

✅37 - 16/17

✅34 - 17/18

✅36 - 18/19

✅20 - 19/20



Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9 — OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020

В настоящее время "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Клуб на пять очков опережает мадридский "Реал", который занимает второе место.

Напомним, в марте Лионель Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице для борьбы с коронавирусом.