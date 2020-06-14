19 Сентября 2020
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область остается одним из лидеров в РФ по числу выявленных случаев коронавируса

За минувшие сутки в России было выявлено 8 тысяч 835 новых случаев коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, случаи выявлены в 84 регионах страны. На первом месте Москва – 1 тыс. 477 случаев, на втором Московская область – 717, на третьем Санкт-Петербург – 256.

В регионах Уральского федерального округа лидером является Свердловская область – 254 новых случая, это четвертое место в стране. Далее идут ХМАО – 229, Челябинская область – 141, ЯНАО – 114, Тюменская область – 77 и Курганская область – 15 случаев.

Как добавили в оперштабе, всего на сегодняшний день в России выявлено 528 тысяч 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 тысяч 948 смертей заболевших COVID-19.

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Свердловская область остается одним из лидеров в РФ по числу выявленных случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, заболевшие, Россия, УрФО, Свердловская область



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