"Гроб, крест и гвозди у меня есть": одиозный схиигумен Сергий обратился к митрополиту Кириллу

Скандально известный схиигумен Сергий (Романов), которого ждет суд Екатеринбургской епархии, обратился к ее главе митрополиту Кириллу. Как передает корреспондент Накануне.RU, новое видео схиигумена появилось в Сети.

В нем Сергий говорит, что Кирилл лишает его права "исповедовать, читать специальные молитвы для больных людей".

"Снимает крест, запрещает служить, заставляет отказаться от проповедей, молчать в угоду властей. Вам только осталось обратиться к врачам и отрезать мой язык", - заявляет схиигумен.

По его словам, из "дома пресвятой Богородицы" он никуда не уйдет, потому что ему некуда идти.

"У вас уже есть опыт. Вам придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией", - предупреждает Сергий.

"Чем мы вам, грешные, не угодили? Гроб, крест и гвозди у меня есть. Жду вашего решения", - заключил он.

Напомним, ранее Сергий выступал против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Также он делал заявления против "путинской коалиции".

После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать. Несмотря на это, он продолжал "выходить в эфир" и записывать видеообращения. Впоследствии в епархии пригрозили ему церковным судом.

Сейчас у Сергия новая неприятность – в ближайшее время его ожидает суд за распространение фейков о коронавирусе.