19 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
UFC (2011) | Фото:torrents.net.ua

В США "боец UFC из Калифорнии" расстрелял восемь человек у бара

В США неизвестный мужчина расстрелял людей у входа в один из баров города Сан-Антонио.

Как пишет издание The New York Times, его не пустили в заведение из-за явных признаков алкогольного опьянения. После этого он прошел к своей машине, достал винтовку и расстрелял восемь человек у входа.

В итоге были ранены пятеро женщин и трое мужчин. Никто из них не погиб. Утверждается, что перед тем, как открыть огонь, стрелок закричал: "Ты знаешь кто я? Я боец UFC из Калифорнии".

На новость уже отреагировал президент бойцовской организации Дана Уайт. Он выразил надежду, что стрелявший не имеет никакого отношения к UFC.

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В США "боец UFC из Калифорнии" расстрелял восемь человек у бара

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Теги: стрелок, UFC, бар, США



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