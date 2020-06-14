В США "боец UFC из Калифорнии" расстрелял восемь человек у бара

В США неизвестный мужчина расстрелял людей у входа в один из баров города Сан-Антонио.

Как пишет издание The New York Times, его не пустили в заведение из-за явных признаков алкогольного опьянения. После этого он прошел к своей машине, достал винтовку и расстрелял восемь человек у входа.

В итоге были ранены пятеро женщин и трое мужчин. Никто из них не погиб. Утверждается, что перед тем, как открыть огонь, стрелок закричал: "Ты знаешь кто я? Я боец UFC из Калифорнии".

На новость уже отреагировал президент бойцовской организации Дана Уайт. Он выразил надежду, что стрелявший не имеет никакого отношения к UFC.