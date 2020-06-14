"Мы еще посмотрим": Куйвашев не исключил отмену Парада Победы в Екатеринбурге

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев не исключил отмену Парада Победы в Екатеринбурге, запланированного на 24 июня. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор написал в воскресенье утром в своем Instagram.

По его словам, в последнее время в Свердловской области ежедневно фиксируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом, а для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции.

"В такой ситуации моя позиция однозначна. Никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно. Про проведение парада мы еще посмотрим, в любой ситуации я прежде всего руководствуюсь заботой о здоровье людей. Надеюсь, что вы меня поддержите и расскажете бабушкам и дедушкам о трансляциях парада по телевизору и в интернете", - заявил Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что в комментариях к записи губернатора большинство пользователей согласились с тем, что парад нужно отменить.

Ранее сообщалось, что каждый участник Парада Победы в Екатеринбурге пройдет тест на коронавирус.