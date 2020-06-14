С 1 июля в России повысят пенсии. Но не всем

Начиная с 1 июля в России пенсионерам-опекунам или попечителям несовершеннолетних будут индексировать выплаты.

Как пишет РИА Новости, ранее по законодательству такая категория пенсионеров получала вознаграждение в размере порядка трех-четырех тысяч рублей. Из-за этого люди попадали в категорию работающих пенсионеров и им не индексировали пенсии.

По данным Пенсионного фонда РФ, расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 млн рублей. До 15 июня отделения ПФР актуализируют списки пенсионеров-опекунов. А до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.

Как сообщало Накануне.RU, ранее россиян освободили от необходимости собирать справки для получения социальных выплат.