Мэр Сургута заразился коронавирусом

Глава Сургута Вадим Шувалов подхватил коронавирус. Об этом градоначальник сообщил на своей странице "Вконтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"Сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. Я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надёжных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву", - написал мэр.



По его словам, опасность инфекции не преувеличена, каждый находится под ударом.

"Я – живой пример. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предупреждения заболевания, соблюдайте режим самоизоляции. Это важно. С коллегами я на связи, работаю дистанционно. Продолжу держать вас в курсе того, что происходит в городе", - резюмировал Шувалов.

Напомним, ранее коронавирус подтвердился у коллеги Шувалова, мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва.