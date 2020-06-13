В Подмосковье арестован 53-летний сантехник - признался в серии изнасилований и убийств

В Подмосковье арестован 53-летний житель города Каширы, подозреваемый в серии изнасилований и убийств женщин, сообщили Накануне.RU в СКР.

По версии следствия, подозреваемый на допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях, совершённых в 2010-20 гг. Кроме этого, в январе 2020 г. злоумышленник проник на второй этаж частного дома и изнасиловал 10-летнюю девочку. Врачам удалось спасти жизнь ребёнка. Долгое время преступления оставались не раскрытыми. В итоге кропотливая работа следователей увенчалась успехом. Фигуранта дела проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В Главном следственном управлении СКР по Московской области Накануне.RU сообщили, что подозреваемый трудился сантехников в одном из ЖЭО. Преступления он совершал, по версии следователей, в Ступино и Каширах.