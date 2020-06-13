В Анапе силовики застрелили налётчика на банк, который ранее ушёл с места преступления ни с чем

В Анапе налётчик совершил неудачный набег на банк, а позже погиб от рук силовиком, передаёт корреспондент Накануне.RU.

11 июня 46-летний злоумышленник решил разжиться деньгами. Взял медицинскую маску, тёмные очки и пошёл в банк посёлка Сукко. Нападение не удалось – ему пришлось скрыться в лесу ни с чем, сообщает Tekegram-канал "112". Двое суток вся полиция Анапы безуспешно разыскивала подозреваемого. А сегодня он вышел из леса и наткнулся на экипаж ГИБДД.

Сбежать от сотрудников не получилось, предполагаемый налётчик достал нож. Полицейские потребовали бросить холодное оружие и сдаться, но тот продолжал нападать. Прозвучали два предупредительных в воздух. Силовики открыли огонь на поражение. Заезжий сибиряк – горе-грабитель был родом из Иркутска – погиб на месте.