На Новомосковском рынке Екатеринбурга произошла перестрелка

Сегодня днём выстрелы прозвучали в Екатеринбурге, на рынке Новомосковский, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, два знакомых поссорились на бытовой почве. Конфликт сначала перерос в драку, затем её участники открыли огонь из пистолетов.

"Один из них ранен, ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас им занимаются врачи в больнице. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников стрельбы, изъяли один пистолет. Второй участник конфликта разыскивается. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Сыщики изъяли съемки камер видеонаблюдения, они анализируются, опрашиваются очевидцы. Разбирательство продолжается. В конфликте было использовано травматическое оружие, но точный ответ на этот вопрос даст экспертиза, гильзы сейчас исследуют эксперты", - сказал Горелых.