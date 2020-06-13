18 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото

На Новомосковском рынке Екатеринбурга произошла перестрелка

Сегодня днём выстрелы прозвучали в Екатеринбурге, на рынке Новомосковский, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, два знакомых поссорились на бытовой почве. Конфликт сначала перерос в драку, затем её участники открыли огонь из пистолетов.

"Один из них ранен, ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас им занимаются врачи в больнице. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников стрельбы, изъяли один пистолет. Второй участник конфликта разыскивается. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Сыщики изъяли съемки камер видеонаблюдения, они анализируются, опрашиваются очевидцы. Разбирательство продолжается. В конфликте было использовано травматическое оружие, но точный ответ на этот вопрос даст экспертиза, гильзы сейчас исследуют эксперты", - сказал Горелых.

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На Новомосковском рынке Екатеринбурга произошла перестрелка

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Теги: Новомосковский рынок, перестрелка



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Развитие сюжета:

Ранее 22.07.2020 10:39 Мск Стрельба на рынке "Новомосковский" в Екатеринбурге признана покушением на убийство
Ранее 19.06.2020 19:28 Мск Перестрелка на Новомосковском рынке Екатеринбурга произошла из-за сотового телефона

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