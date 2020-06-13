В Прикамье в геронтопсихиатрическом центра – вспышка коронавируса

В Добрянке началась проверка после того, как в местном филиале геронтопсихиатрического центра произошла вспышка коронавируса, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

У одного из клиентов центра, доставленного в лечебное учреждение с пневмонией, подтвердился коронавирус. После проведения дополнительных исследований у контактных – различных сотрудников и клиентов, находящихся в учреждении, получены положительные результаты на COVID-19.

Сотрудники прокуратуры в рамках проверки, в частности, оценят эффективность мер безопасности, принятых в центре. Началось обследование всех находящих в нем лиц.