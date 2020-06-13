В Казани локализован пожар на кустовой базе "дочки" "Газпрома"

В компании "Газпром сжиженный газ" уточнили обстоятельства взрыва и пожара, случившихся на кустовой базе предприятия в Казани, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Взрыв и пожар произошли при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Сообщение о трагедии поступило спасателям в 21:56 (по московскому времени) 12 июня. Днём 13 июня стало известно, что огонь локализован.

Напомним, ранее из-за случившегося в городе введён режим ЧС.