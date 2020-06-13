18 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО
Взрыв, пожар, газоперерабатывающшая станция, Казань, Газпром сжиженный газ (2020) | Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан

В Казани локализован пожар на кустовой базе "дочки" "Газпрома"

В компании "Газпром сжиженный газ" уточнили обстоятельства взрыва и пожара, случившихся на кустовой базе предприятия в Казани, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Взрыв и пожар произошли при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Сообщение о трагедии поступило спасателям в 21:56 (по московскому времени) 12 июня. Днём 13 июня стало известно, что огонь локализован.

Напомним, ранее из-за случившегося в городе введён режим ЧС.

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В Казани локализован пожар на кустовой базе "дочки" "Газпрома"

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Теги: Газпром сжиженный газ, взрыв, пожар, уголовное дело, Константин Чернышёв



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Ранее 13.06.2020 09:45 Мск В Казани из-за взрыва и 12-часового пожара на газоперерабатывающей станции "дочки" "Газпрома" введён режим ЧС

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