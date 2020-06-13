Семья водителя грузовика, в который врезался Ефремов, не приняла извинения актёра

Семья водителя грузовика, в который врезался автомобиль Михаила Ефремова, Сергея Захарова отреагировала извинения актёра, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката родных погибшего.

Напомним, находящийся под домашним арестом Ефремов записал видеообращение. В нём служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально. "Не знаю, как и какими словами попросить прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Всё равно прошу, хотя знаю, что не простят. Помогу ими всеми средствами, если примут и поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Многие думают, что меня, как артиста, будут "отмазывать". Нет, я не буду использовать свои связи или знакомства. Да и как тут "отмажешься", когда все всё видели? Слава Богу, моя мама не увидела всего этого", - говорит Ефремов в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Гражданин поэт".

Семья Захарова не приняла извинений служителя муз, рассказал адвокат родных погибшего.