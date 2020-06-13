Россиян освободили от необходимости собирать справки для получения социальных выплат

Для получения социальной поддержки россиянам не придётся собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трёх до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Распоряжение об этом подписал глава Правительства России Михаил Мишустин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идёт, в том числе, о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.