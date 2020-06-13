"SpaceX" запустила девятую миссию "Starlink"

"SpaceX" запустила девятую миссию "Starlink". Она состоится из 58 спутников "Starlink" и трёх – "SkySats" планеты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Старт ракеты "Falcon 9" состоялся с мыса КанавералТрансляция запуска шла в Twitter "SpaceX".

Напомним, 30 мая "SpaceX" провела первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Ракета-носитель "Falcon 9" с кораблем "Crew Dragon" стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск состоялся на несколько дней позже из-за непогоды.