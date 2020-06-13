18 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
коллаж, санкции, тупик, США (2017) | Фото: Накануне.RU

Евгений Пригожин – самый "санкционный" бизнесмен России

Санкционные списки, в первый раз появившиеся в 2013 году, каждый год расширяются. На части россиян они почти не сказываются, но некоторые граждане слишком часто попадают в поле зрения политиков.

В начале июня представители республиканской партии США в очередной раз предложили расширить список санкций против России, Ирана и Китая. Позже к ним присоединились и демократы – уже с требованием ужесточить меры в адрес российского предпринимателя Евгения Пригожина, компании которого якобы препятствуют национальным интересам США. Они попросили и Евросоюз включить его в «черный список».

Напомним, что с компаниями и гражданами, попавшими в санкционный список США, американским компаниям и гражданам запрещено любое взаимодействие. Для крупных корпораций и холдингов – это серьезный удар по бизнесу, для политиков – скорее, репутационный урон.

Против Евгения Пригожина, вызвавшего повышенное внимание американских властей, список мер расширялся несколько раз: после событий на Украине и в Крыму, в Сирии, а также после американских выборов 2016 года - его компании обвиняли во вмешательстве в избирательный процесс в Штатах. На сегодняшний день, судя по актуальным санкционным спискам, Евгений Пригожин является рекордсменом по числу «обвинений», но сам отвечает на выпады США спокойно и с юмором. Отметим, что после длительного разбирательства все обвинения против бизнесмена и его компаний по делу о вмешательстве в американские выборы были сняты.

евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер(2019)|Фото:readovka.ru

Посоревноваться с Пригожиным по объему санкций могут разве что Аркадий Ротенберг и Олег Дерипаска – первый попал в списки примерно одновременно с Евгением Пригожиным, а Дерипаска присоединился к «пострадавшим» в 2018 году. Но оба бизнесмена при этом, оказались в списках США и Евросоюза лишь единожды – Пригожина же продолжают преследовать до сих пор, придумывая все новые поводы для претензий.

Политические деятели, угодившие под санкции, и вовсе считают это даже некоторым «комплиментом» и доказательством значимости их деятельности. Так, член совета Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, попав в список, воспринял, по его собственному выражению, «не без гордости».

Однако это не дает право Соединенным Штатам и Евросоюзу вмешиваться в предпринимательскую деятельность не только своих, но и зарубежных граждан. Российские власти, в свою очередь, готовы оказать поддержку пострадавшим от санкций. Так, Госдума в конце мая приняла закон о переносе разбирательств попавших под санкции российских компаний из иностранных судов в российские. Теперь юридические лица имеют право изменить в договоре с иностранным контрагентом условие о месте рассмотрения спора.

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Евгений Пригожин – самый "санкционный" бизнесмен России

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Теги: евгений пригожин, санкции, санкционные списки, сенат сша, ротенберг, дерипаска



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