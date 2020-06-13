18 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Промышленное производство вакцины от коронавируса начнётся в сентябре, - Голикова

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от коронавируса. Её промышленное производство начнется в сентябре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации – август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, - это сентябрь", - цитирует "Интерфакс" выступление вице-премьера Татьяны Голиковой на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ.

Лидерами по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо института Гамалеи, по словам Голиковой, также является ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

Напомним, ранее вице-премьер заявила, что пик пандемии в России пройден – он пришёлся на 11 мая.

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Промышленное производство вакцины от коронавируса начнётся в сентябре, - Голикова

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Теги: вакцина, коронавирус, Татьяна Голикова



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