18 Сентября 2020
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Ольга Зеленская Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/olenazelenska_official

Жена Зеленского заразилась коронавирусом, президент Украины ушел в режим изоляции

Елена Зеленская, супруга украинского президента Владимира Зеленского, заразилась коронавирусом. Ее тест показал положительный результат. Об этом накануне сообщил офис президента Украины.

Глава государства тоже прошел тест, который показал, что он не заражен. Двое их детей также здоровы.

Отмечается, что Зеленская чувствует себя хорошо и не имеет никаких видимых признаков болезни. И соблюдала все рекомендации, включая ношение перчаток, хотя на последнем публичном мероприятии, освещенном в СМИ, она была без них, и на фото видно, как она обнимает детей-инвалидов в доме сирот. При этом она выразила недоумение, где могла заразиться.

Интересно, что на днях Владимир Зеленский заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом для успокоения граждан.

Президент Украины уже перешел на особый режим работы, который в значительной мере предполагает его изоляцию. В связи с этим возник юридический казус. По конституции, президент не может делегировать свои полномочия, но и ситуаций самоизоляции и карантина там тоже нет. Поэтому был принят специальный протокол режима работы президента, который фактически является неконституционным. В ближайшее время он не будет ни с кем общаться лично, кроме охраны и ближайших помощников, и выезжать за пределы Киева. Исключения из этого протокола будут только в случае возникновения иной чрезвычайной ситуации, чем распространение коронавируса.

Напомним, на Украине снова начало расти количество заражений вирусом - третий день подряд фиксируется новый рекорд. Зеленский призвал установить причины этого и призвал всех носить маски и соблюдать дистанцию.

Добавим, что в офисе Зеленского зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Страна". Заразились министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко. Любопытно, что оба были вчера на переговорах с советником президента Франции в Париже.

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Жена Зеленского заразилась коронавирусом, президент Украины ушел в режим изоляции

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, коронавирус



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