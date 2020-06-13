18 Сентября 2020
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Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Озвучена дата пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

"Начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза", - сказала Голикова.

Напомним, по последним данным, общее количество заболевших коронавирусом в России перевалило за полмиллиона. За последние сутки диагноз подтвердился у 8 тыс. 706 пациентов.

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Озвучена дата пика коронавируса в России

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Теги: коронавирус, пик, Татьяна Голикова, брифинг



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