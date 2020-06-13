В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

В Тюменской области до 21 июня продлён режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

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Решение принято на заседании штаба. Под запретом по-прежнему все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, торгово-развлекательные центры. Запрещено посещение парков, скверов, фитнес- и спа-центров, других зон отдыха.

Граждане в возрасте 65+, люди, страдающие хроническими заболеваниями, до 21 июня должны соблюдать самоизоляцию. Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп. Желающие зарегистрировать браки также могут это сделать в загсах, но без свидетелей и других приглашенных.