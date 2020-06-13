В Пермском крае - 37-ая смерть от COVID-19

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 74 (до 2 тыс. 580). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,22. Из 74 новых пациентов четверо – дети. В статистику попала также смерть 66-летней пациентки от COVID-19. То есть всего в крае 37 инфицированных умерли непосредственно от коронавируса, 41 носитель инфекции – от сопутствующих заболеваний.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 706 инфицированных.