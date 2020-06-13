18 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Среди регионов УрФО больше всего новых больных коронавирусом – в Свердловской области, меньше всего – в Зауралье

Опубликована свежая статистика по количеству подтверждённых за сутки случаев коронавируса в регионах УрФО. Лидер – Свердловская область, меньше всего новых случаев – в Зауралье, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Свердловской области – 245 новых случаев (всего – 9 тыс. 71), в Югре – 183 (всего – 4 тыс. 340), на Ямале – 125 (всего – 3 тыс. 211), в Челябинской области – 120 (всего – 4 тыс. 578), в Тюменской области – 50 (всего – 2 тыс. 119), в Курганской области – 14 (всего – 384).

По данным регионального оперштаба, на Среднем Урале инфекция подтверждена у 166 жителей Екатеринбурга, остальные – у пациентов из Асбеста, Артёмовского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Ирбита, Красноуфимска, Краснотурьинска, Каменска-Уральского, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Среднеуральска, Режевского городского округа. Умерли два пациента (всего – 50).

В Югре лидеры по количеству новых больных – Сургут (92), Когалым (30), Нягань (13). Лабораторно подтверждён COVID-19 у двух ранее умерших пациентов.

"61-летний пациент – из Когалыма, 79-летняя скончавшаяся – из Нягани. Течение болезни у было осложнено сопутствующими заболеваниями", - сообщили Накануне.RU в окружном департаменте здравоохранения.

В Тюмени скончался 62-летний носитель коронавируса с пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, говорится в сообщении регионального штаба.

Всего в России за сутки COVID-19 подтвердился у 8 тыс. 706 пациентов.

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Среди регионов УрФО больше всего новых больных коронавирусом – в Свердловской области, меньше всего – в Зауралье

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Теги: коронавирус, статистика



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Развитие сюжета:

Ранее 20.06.2020 11:08 Мск Югра, Свердловская и Челябинская области - лидеры регионов УрФО по количеству новых больных коронавирусом

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