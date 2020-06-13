Общее количество больных коронавирусом в России перевалило за полмиллиона
Опубликована свежая статистика по суточному приросту количества больных коронавирусом. Всего в стране – 8 тыс. 706 новых случаев. Из них 34,1% не имеют клинических проявлений болезни. Умерли 114 пациентов, выздоровели – 5 тыс. 271, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
Москва – 1 493
Московская область - 725
Санкт-Петербург - 262
Свердловская область - 245
Воронежская область - 228
Нижегородская область - 218
Ханты-Мансийский АО - 183
Красноярский край - 169
Иркутская область - 163
Ростовская область - 162
Республика Коми - 156
Ульяновская область - 150
Самарская область - 146
Ямало-Ненецкий АО - 125
Челябинская область - 120
Саратовская область - 118
Архангельская область - 113
Волгоградская область - 109
Новосибирская область - 108
Смоленская область - 103
Республика Тыва - 101
Псковская область - 100
Пензенская область - 99
Тульская область - 98
Республика Дагестан - 96
Брянская область - 95
Ивановская область - 95
Карачаево-Черкесская Республика - 89
Калужская область - 88
Ставропольский край - 85
Омская область - 85
Приморский край - 85
Курская область - 83
Орловская область - 81
Тверская область - 81
Кабардино-Балкарская Республика - 81
Краснодарский край - 78
Чувашская Республика - 78
Белгородская область - 77
Пермский край - 74
Мурманская область - 71
Республика Башкортостан - 70
Республика Саха (Якутия) - 70
Хабаровский край - 69
Кемеровская область - 68
Алтайский край - 67
Забайкальский край - 66
Тамбовская область - 64
Владимирская область - 63
Оренбургская область - 62
Липецкая область - 59
Амурская область - 59
Республика Мордовия - 58
Ярославская область - 57
Рязанская область - 56
Ленинградская область - 53
Новгородская область - 50
Тюменская область - 50
Камчатский край - 49
Республика Марий Эл - 48
Томская область - 48
Республика Татарстан - 45
Астраханская область - 44
Костромская область - 43
Калининградская область - 43
Республика Бурятия - 43
Республика Ингушетия - 40
Республика Северная Осетия - 36
Вологодская область - 33
Республика Хакасия - 33
Республика Карелия - 30
Кировская область - 29
Республика Адыгея - 27
Магаданская область - 27
Чеченская Республика - 23
Республика Алтай - 23
Удмуртская Республика - 20
Сахалинская область - 15
Республика Калмыкия - 14
Курганская область - 14
Чукотский АО - 9
Республика Крым - 7
Еврейская АО - 4
Севастополь – 2
Всего в России выявлено 520 тыс. 129 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии умерла 6 тыс. 829 пациентов, выздоровел 274 тыс. 641 инфицированный.