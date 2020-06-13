18 Сентября 2020
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Политика В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Общее количество больных коронавирусом в России перевалило за полмиллиона

Опубликована свежая статистика по суточному приросту количества больных коронавирусом. Всего в стране – 8 тыс. 706 новых случаев. Из них 34,1% не имеют клинических проявлений болезни. Умерли 114 пациентов, выздоровели – 5 тыс. 271, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Москва – 1 493

Московская область - 725

Санкт-Петербург - 262

Свердловская область - 245

Воронежская область - 228

Нижегородская область - 218

Ханты-Мансийский АО - 183

Красноярский край - 169

Иркутская область - 163

Ростовская область - 162

Республика Коми - 156

Ульяновская область - 150

Самарская область - 146

Ямало-Ненецкий АО - 125

Челябинская область - 120

Саратовская область - 118

Архангельская область - 113

Волгоградская область - 109

Новосибирская область - 108

Смоленская область - 103

Республика Тыва - 101

Псковская область - 100

Пензенская область - 99

Тульская область - 98

Республика Дагестан - 96

Брянская область - 95

Ивановская область - 95

Карачаево-Черкесская Республика - 89

Калужская область - 88

Ставропольский край - 85

Омская область - 85

Приморский край - 85

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Орловская область - 81

Тверская область - 81

Кабардино-Балкарская Республика - 81

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Республика Саха (Якутия) - 70

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Калининградская область - 43

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Республика Северная Осетия - 36

Вологодская область - 33

Республика Хакасия - 33

Республика Карелия - 30

Кировская область - 29

Республика Адыгея - 27

Магаданская область - 27

Чеченская Республика - 23

Республика Алтай - 23

Удмуртская Республика - 20

Сахалинская область - 15

Республика Калмыкия - 14

Курганская область - 14

Чукотский АО - 9

Республика Крым - 7

Еврейская АО - 4

Севастополь – 2

Всего в России выявлено 520 тыс. 129 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии умерла 6 тыс. 829 пациентов, выздоровел 274 тыс. 641 инфицированный.

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Общее количество больных коронавирусом в России перевалило за полмиллиона

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Теги: коронавирус, статистика



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