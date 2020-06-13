В результате возгорания нефтяного резервуара в Нижневартовске пострадали двое рабочих

Из-за возгорания резервуара в Нижневартовске пострадали двое, сообщили Накануне.RU в югорском управлении СКР.

По версии следствия, около 17:30 12 июня на территории "Нижневартовского нефтеперерабатывающего объединения", на 12 км трассы Нижневартовск – Мегион, произошло возгорание резервуара для нефтепродуктов. Он был на плановом ремонте.

Пострадали два работника предприятия – 37- и 38-летние операторы технической установки. Они госпитализированы с ожогами. Разлива нефтепродуктов не установлено. Сотрудники окружного управления СКР начали процессуальную проверку ситуации.