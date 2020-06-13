В Югре на озере кабинку для переодеваний "украсили" портретами ветеранов

На озере Мёртвое, расположенном недалеко от Советского, одну из кабинок для переодевания "обтянули" портретами ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры опубликованы в группе "ЧП | Югорска и Советского района" "Вконтакте". Комментаторы оказались единодушны в своём негодовании. Многие говорили, в частности, о бестактном отношении к ветеранам.

"По данному инциденту администрация Советского района ведёт проверку. Также в ОМВД России по Советскому району направлено заявление о проведении проверки информации, указанной в видео, и принятии соответствующих мер реагирования", - такой комментарий к посту оставила официальный представитель районной администрации Александра Иванова.