Столичные СМИ считают инициативы по ограничению доходов топ-менеджеров госкорпораций провокативными

Антикризисный план, который правительство Мишустина как бы дорабатывает сейчас, отнести к документам, сильно интересующим все население страны, вряд ли возможно. А вот ярко поданные инициативы по, так сказать, "раскулачиванию" кого-либо: олигархов, топ-менеджеров, части чиновничества - всегда найдут отклик в широких слоях населения.

Интернет-издание "Версия" решило проанализировать: почему примерно неделю назад из коридоров российского правительства "утекла" информация о том, что якобы российское правительство задумалось над тем, чтобы "постричь" топ-менеджеров государственных корпораций".

Примерно в это же время «КоммерсантЪ» писал, что потолок вознаграждения топ-менеджеров могут ограничить 30 млн рублей в год. Цифра, составляющая три минимальных заработка премьер-министра России. В силу насыщенности российского телеграмм-пространства самыми различными экспертами, версий - чья инициатива? - множество. Часть источников кивают на первого вице-премьера Андрея Белоусова, часть на главу правительственного аппарата Дмитрия Григоренко.

При этом, "Версия" напоминает, что в марте нынешнего года президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» так обосновал ситуацию с выплатами топ-менеджерам - "крупнейшим корпорациям приходится нанимать иностранных спецов, без которых наша страна сейчас не может обойтись и которые не поедут работать в Россию за среднюю зарплату". Это действительно обстоятельство, которое является общемировой практикой. Особенно сейчас, когда сотрудничество госкорпорации с иностранными финансовыми институтами в условиях западных санкций - одно из важнейших направлений работы. И никто, конечно, не отменял хэдхантерство. А то, что частные корпорации в стране в состоянии перекупить топ-менеджера госкорпорации - тоже ни для кого не секрет.

Издание отмечает, что "ни одного документа до сих пор не опубликовано, ни одного официального заявления не прозвучало". Но утечки в прессе появились именно сейчас, после объявления даты голосования по поправкам в Конституцию. По мнению автора, "вброшенную через прессу идею может подхватить «системная» и «несистемная» оппозиция". А далее по обычному для слухопанорамы сценарию - госкорпорации отмалчиваются, премьер что-то должен говорить, а сограждане с интересом наблюдать.

Излечившийся от коронавируса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал утечку: "Если зарплаты ниже мирового уровня, то кадры, особенно талантливые, перетекают в другие компании». Понятно, что одной репликой дело не ограничится, соцсети и прочие площадки, как говорится, оппозиции в помощь.

Развивая мысль, "Версия" проводит мысль о циничности тактики вброса в общественную повестку заранее не реализуемых инициатив по отъему доходов и утверждает, что все это "не предполагает борьбы с настоящей бедностью". "Вся эта инициатива имеет такое же отношение к развитию экономики, как погромы магазинов в США к убийству Джорджа Флойда. Беспорядки стали вещью в себе и продолжаются вопреки тому, что убивший чернокожего полицейский был мгновенно уволен, арестован и теперь ему светит 40 лет тюрьмы. Трагедия в Миннеаполисе стала лишь поводом к тому, чтобы вполне конкретные политические силы начали свою жёсткую игру накануне президентских выборов. Лозунги звучат по-настоящему людоедские: «Ешь богатых!» (Eat the rich!)", - пишет автор издания.

Далее приводятся данные о доле государства в госкомпаниях, которые являются базовыми для жизнеобеспечения страны. Всего это более 40 компаний: «Росатом», РЖД, «Ростех», «Роснефть», «Транснефть», «Газпром» и другие. Собственно, перечень этих компаний почти полностью совпадает с перенчнем крупнейших налогоплательщиков в бюджет. При этом и сами компании, и их руководители находятся под иностранными санкциями. "Версия" задается вопросом - получается, инициатива по ограничению доходов топ-менеджеров этих компаний может стать как бы еще и внутренними санкциями?

Вопрос - что это принесет и кому выгодно внести в общественную повестку тему "раскулачивания" - издание считает основным.

"Версия" напоминает, что государство в лице правительства РФ итак имеет широкий круг полномочий по влиянию на кадровую политику госкомпаний, вплоть до возможности увольнения. С учетом этого обстоятельства смысла в ограничении зарплат, по мнению автора, просто нет. Кроме, пожалуй, популизма в стиле 90-х, когда, например, Немцов предлагал пересадить всех чиновников на «Волги». Автор считает , что идя по пути популизма можно дойти до спецодежды для менеджеров, и вообще доведении до абсурда всей системы кадрового отбора.

Резюмируя, автор приходит к выводу, что вброс информации о как бы инициативе правительства по ограничению зарплат топ-менеджеров госкомпаний "накануне всенародного голосования, выглядит как провокация". "Версия", кстати , не одинока в такой трактовке событий. Действительно , многие эксперты, экономисты уже высказались по поводу того, что инициатива урезать зарплаты в госкорпорациях окажется провальной. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, независимый директор «Роснефти» Олег Вьюгин , например, сказал в эфире BFM: «То, что предложено, скорее всего, реализовано не будет. Разве что, может быть, по отношению к компаниям, где 100% принадлежит государству и фактически эта компания является продолжением государства. А там, где доля меньше, более того, где доля еще и публичная есть, то ,скорее всего, это не пройдёт».

И еще один немаловажный аспект возможных последствий отмечает автор - "подобные резкие движения в российских компаниях, имеющих значительную долю иностранных акционеров, могут попросту обрушить их акции, обнулив стоимость самых ценных активов страны".