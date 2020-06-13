18 Сентября 2020
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Взрыв, пожар, газоперерабатывающшая станция, Казань, Газпром сжиженный газ (2020) | Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан

В Казани из-за взрыва и 12-часового пожара на газоперерабатывающей станции "дочки" "Газпрома" введён режим ЧС

В столице Татарстана на территории газоперерабатывающей станции, принадлежащей компании "Газпром сжиженный газ", вспыхнул пожар в одном из резервуаров. После многочасового тушения огня введён режим чрезвычайной ситуации, сообщили Накануне.RU в республиканском управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21:56 (по московскому времени) 12 июня. Произошёл взрыв по адресу Северо-Западная, 10, Казанская кустовая база ООО "Газпром сжиженный газ". Через восемь минут установлено, что произошел взрыв в здании операторной. После него началось возгорание стационарной ёмкости готовой продукции объемом 200 "кубов". Вспыхнул факел высотой до 50 м. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. Из-под обрушившихся конструкций здания пожарные извлекли двух пострадавших. В результате трагедии погиб один человек.

Вскоре на место пожара прибыл глава республиканского управления МЧС Рафис Хабибуллин. Для эффективного тушения применялся пожарный поезд с цистернами с водой ПАО "Казаньоргсинтез". Передвижная лаборатория регионального Министерства экологии и природных ресурсов произвела замеры воздуха. Содержимое углеводородов – в пределах нормы. Эффективное охлаждение стенок резервуара и то, что пожар шёл в верхней части резервуара, дало возможность ликвидировать угрозу взрыва и возгорания его "соседей".

Взрыв, пожар, газоперерабатывающшая станция, Казань, Газпром сжиженный газ(2020)|Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан

Взрыв, пожар, газоперерабатывающшая станция, Казань, Газпром сжиженный газ(2020)|Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан

Взрыв, пожар, газоперерабатывающшая станция, Казань, Газпром сжиженный газ(2020)|Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан

По состоянию на 7:00 (по московскому времени) 13 июня для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим "Чрезвычайная ситуация". Пожар шёл в резервуаре второй группы объёмом 170 "кубов".

"Сейчас идёт перекачка газа в резервную емкость. Персонал объекта разрабатывает технологическую схему отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован", - сказал замглавы регионального ГУ МЧС Константин Чанышёв.

В региональном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".

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В Казани из-за взрыва и 12-часового пожара на газоперерабатывающей станции "дочки" "Газпрома" введён режим ЧС

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Теги: Газпром сжиженный газ, взрыв, пожар, уголовное дело, Константин Чернышёв



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Развитие сюжета:

Ранее 13.06.2020 14:40 Мск В Казани локализован пожар на кустовой базе "дочки" "Газпрома"

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