В Казани из-за взрыва и 12-часового пожара на газоперерабатывающей станции "дочки" "Газпрома" введён режим ЧС

В столице Татарстана на территории газоперерабатывающей станции, принадлежащей компании "Газпром сжиженный газ", вспыхнул пожар в одном из резервуаров. После многочасового тушения огня введён режим чрезвычайной ситуации, сообщили Накануне.RU в республиканском управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21:56 (по московскому времени) 12 июня. Произошёл взрыв по адресу Северо-Западная, 10, Казанская кустовая база ООО "Газпром сжиженный газ". Через восемь минут установлено, что произошел взрыв в здании операторной. После него началось возгорание стационарной ёмкости готовой продукции объемом 200 "кубов". Вспыхнул факел высотой до 50 м. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. Из-под обрушившихся конструкций здания пожарные извлекли двух пострадавших. В результате трагедии погиб один человек.

Вскоре на место пожара прибыл глава республиканского управления МЧС Рафис Хабибуллин. Для эффективного тушения применялся пожарный поезд с цистернами с водой ПАО "Казаньоргсинтез". Передвижная лаборатория регионального Министерства экологии и природных ресурсов произвела замеры воздуха. Содержимое углеводородов – в пределах нормы. Эффективное охлаждение стенок резервуара и то, что пожар шёл в верхней части резервуара, дало возможность ликвидировать угрозу взрыва и возгорания его "соседей".

По состоянию на 7:00 (по московскому времени) 13 июня для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим "Чрезвычайная ситуация". Пожар шёл в резервуаре второй группы объёмом 170 "кубов".

"Сейчас идёт перекачка газа в резервную емкость. Персонал объекта разрабатывает технологическую схему отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован", - сказал замглавы регионального ГУ МЧС Константин Чанышёв.

В региональном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".