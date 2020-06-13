"Слава Богу, мама не увидела". Ефремов записал видео с извинениями

Находящийся под домашним арестом актёр Михаил Ефремов записал видеообращение. В нём служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Не знаю, как и какими словами попросить прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Всё равно прошу, хотя знаю, что не простят. Помогу ими всеми средствами, если примут и поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Многие думают, что меня, как артиста, будут "отмазывать". Нет, я не буду использовать свои связи или знакомства. Да и как тут "отмажешься", когда все всё видели? Слава Богу, моя мама не увидела всего этого", - говорит Ефремов в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Гражданин поэт".

Напомним, что 11 июня актёр был доставлен на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве для получения дополнительной информации о ДТП, виновником которого он стал. Ранее стало известно, что полиция возбудила еще одно уголовное дело в рамках расследования резонансного ДТП. Речь идет о сбыте наркотиков. Как сообщают Интерфакс с ссылкой на пресс-службу московского управления полиции, актёр по этому делу остался в статусе свидетеля.