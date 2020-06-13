Брат главы Хабаровского края умер от последствий коронавируса

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав умер от вызванной коронавирусом болезни. Незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

"Вячеслав Фургал попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе думы Накануне.RU подтвердили смерть депутата.

"13 июня ушёл из жизни депутат Вячеслав Фургал. Депутатский корпус и сотрудники аппарата скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича", - говорится в сообщении.

Вячеславу Фургалу было 67 лет. Он родился 24 мая 1953 г. в посёлке Поярково Михайловского района Амурской области. Впервые избран депутатом Законодательной Думы Хабаровского края в 2010 г. В 2014 и 2019 гг. его переизбирали на очередной срок.