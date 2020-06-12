Жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что жара не снижает активность коронавирусной инфекции

Об этом министр сообщил, основываясь на данных от коллег из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах. Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что новый коронавирус практически полностью теряет способность заражать людей при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля. При этом полная нейтрализация вируса, по информации ведомства, происходит при 70 градусах..

По словам министра, вторая волна распространения коронавируса, которую эксперты прогнозируют осенью, может быть связана с повторными завозом вируса в страну, или с природно-климатическими факторами.